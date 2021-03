Det senaste året har Intel gjort flera mindre välavvägda kommunikativa beslut. När de inte längre är världsledande är inte heller benchmarks längre viktiga och Apple förminskas till blott ett "lifestyle-företag" i Cupertino. Nu fortsätter Intel att hälla bensin på brasan med fem nya reklamfilmer – och ett för Apple välbekant ansikte.

Under 2000-talet gjorde Apple reklamfilmerna "Get a Mac", där skådespelaren Justin Long i varje videosnutt inledde med "I'm a Mac". Nu är densamma tillbaka, men den här gången framför Intels kamera. Han är inte längre en Mac utan "I'm a .. Justin. Just a real person doing a real comparison between Mac and PC".

Om Justin får bestämma ersätter en 2-i-1-dator med Intel-processor en Macbook Pro, Ipad, fristående tangentbord, stylus och dongle från Apple. Av reaktionen att döma tycker Justin att det är jobbigt med alla enheter och tillbehör. "And a dongle?!", yttrar Justin förvånat.

På PC-sidan finns gott om valmöjligheter, tycker Justin. Många kan också låsas upp – med fejset! Vissa har också en och en halv skärm. Apple har bara två bärbara datorer. De finns i alla fall i två nyanser av grått, säger Justin.

Som om inte utbudet av datorer vore nog – Justin kan även plugga in inget mindre än tre skärmar till en Intel-baserad bärbar dator. Apple klarar bara en. Tre mot en, konstaterar Justin.

Justin fortsätter att imponeras av förträffligheten hos Intel-baserade bärbara datorer, som har pekskärmar. På Apples Macbook Pro finns bara en Touch Bar, som föreslår recept på får. Justin vill inte tillaga får.

Sist men inte minst ska den riktiga människan undersöka förträffligheten i PC-gaming. Inga vidare tester krävs – det är ändå ingen som spelar på en Mac. Det vet jag, fnyser Justin.

Har Justin Long hittat sig själv eller är han fortfarande en Mac?

