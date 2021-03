Amerikaners oförmåga att mäta saker i SI-enheter har under rådande socialt distanseringsklimat blivit mer uppenbart än någonsin tidigare. Med varierande exempel såsom "en alligatorlängd", "en vithövdad havsörn alternativt en och en halv fårlängd" och "ett badkars avstånd" i åtanke är det kanske inte konstigt att professorn Ethan Mollick vid Whartonskolan i delstaten Pennsylvania fått skeva idéer.

Mollick har i dagarna tagit till Twitter och räknat på hur många inlägg på Twitter varierande historiska tingestar rymmer, där styrmodulen från Apolloprogrammet belyses som en modul med minne nog för åtta inlägg på mikrobloggen. Att de första rymdfärderna skedde med hjälp av mindre processorkraft än moderna kalkylatorer kan frambringa är vid det här laget välkänt, men i jakten på fler "användbara" räkneexempel dammar Mollick av 2011 års forskningsrapport Robust Soldier Crab Ball Gate.

Rapporten avhandlar hur många kräftdjur av arten Coenobita clypeatus som krävs för att driva en gate ur ett databehandlingsperspektiv – och svaret är cirka 80 stycken. Med hjälp av denna data räknar Mollick ut cirka 640 000 krabbor krävs för att lagra ett inlägg på Twitter om en kilobyte, då en byte är åtta gates.

Den som fortsatt törstar efter mer krabb-baserad matematik efter Mollicks första inlägg får också utdelning. Enligt honom består en genomsnittlig krabbsvärm om cirka 100 miljoner krabbor – och scenarion där krabborna kunde sysselsättas med något produktivt likt att driva logic gates kunde leda till lagring av 156 kilobyte data, på amerikanska motsvarande 156 Twitter-inlägg.

Den som törstar efter mer krabblogik påbjuds spana in forskningsrapporten (PDF), författad av Yukio-Pegio Gunji och Yuta Nishiyama vid universitetet i Kobe samt Andrew Adamatzky från brittiska University of the West of England.

