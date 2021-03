Till modesta mängder pompa och ståt sjösatte AMD under förra veckan sitt första grafikkort i övre mellanklassen, Radeon RX 6700 XT. Med kretsen Navi 22 under huven och 12 GB minne av GDDR6-typ kopplad via en 192 bitar bred minnesbuss lovade AMD prestanda i klass med Geforce RTX 3070. SweClockers prestandatester visade sig delvis hålla med, men vid upplösningar om 1440p och högre fick RX 6700 XT det hett om öronen.

Just upplösningen 1440p, 2 560 × 1 440 pixlar, var vad AMD själva menade att det nya grafikkortet var optimalt för – och siffran går nu igen på läckta produktbilder signerade Powercolor föreställande näste Navi 22-kombattant Radeon RX 6700. Techpowerup har förutom produktbilder på RX 6700 Fighter även noterat att AMD:s senaste drivrutiner, Radeon Software Adrenalin 21.3.1 stödjer "RX 6700 Series" utan att specifikt nämna RX 6700 XT.

Förutom referenser till spelande i upplösningen 1440P meddelar kartongen också kortets minnesmängd – 6 GB. Minnesbussen blir således fortsatt 192 bitar bred, vilket bör innebära 96 MB cacheminne i form av Infinity Cache. Skillnaderna blir istället sannolikt på kiselnivå, där färre beräkningsenheter aktiveras i RX 6700, möjligen skruvas även klockfrekvenserna ned för ökad energieffektivitet.

Det stora frågetecknet gällande det XT-lösa RX 6700 gäller istället minnesmängden. Videocardz har nyligen rapporterat om listningar hos EEC med modellnamn från Asus som bekräftat minnesmängden 12 GB. Minnesmängden 6 GB hos Powercolors kort kan således vara resultatet av en ommöblering i sista stund – eller ett tecken på att Radeon RX 6700 kommer säljas i två olika utföranden med 6 respektive 12 GB GDDR6-minne.

Vad det är som gäller lär vi bli varse om i närtid. AMD har ännu inte meddelat lanseringsdatum för Radeon RX 6700, men då tillverkare som Powercolor står i startgroparna lär en introduktion på marknaden inte vara avlägsen.