Tillgången på grafikkort är som bekant skral och en del i problematiken är att intresset för att bryta kryptovalutor skjutit i höjden, precis som priserna för desamma. Ett grafikkort är dock långt ifrån det enda sättet att fylla den digitala börsen, utan beräkningarna för att bryta kryptovaluta kan lösas på många typer av kretsar – med varierande hastighet.

Detta visar Youtube-kanalen stacksmashing prov på, genom att damma av den över 30 år gamla spelkonsolen Nintendo Game Boy i syfte att bryta Bitcoin. En enhet för mining måste vara uppkopplad och år 1989 var av Wifi-anslutning av någon outgrundlig anledning inte del av senaste snittets spelkonsoler. Problemet kringgås genom att nyttja konsolens Link Cable för att kommunicera med den färska mikrokontrollern Raspberry Pi Pico.

Moddaren bakom videon förklarar att Pico-enheten är ett mellanled som ansluts till en dator som svarar för att ansluta mot de nödvändiga noderna och nätverken, samt för att driva ett program för att gräva efter Bitcoin. Indatan till programmet vidarebefordras därefter till beräkningsmusklerna hos Nintendo Game Boy, som kör informationen genom algoritmerna och returnerar besked om utfall samma väg.

Antalet hash per sekund (h/s) anger hur snabbt beräkningarna avverkas och en modern skräddarsydd krets (Application Specific Integrated Circuit, ASIC) för just Bitcoin-ändmål mäktar med omkring 100 biljoner h/s. Nintendo Game Boy stannar på 0,8 h/s och stacksmashing menar att det med nuvarande svårighetsgrad tar några biljarder år att skramla ihop till en Bitcoin med spelkonsolens råstyrka. Det faktum att kraftpaketet endast kräver fyra AA-batterier ger plus i kanten.

Precis som väntat rör det sig alltså inte om några hastighetsrekord, även om spoltjutet vid beräkningarna antyder att den anrika Sharp-processorn bjuder fart och fläkt. Eventuella framtida experiment får utvisa vad som händer om processorn överklockas norr om 4,19 MHz.

