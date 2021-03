I ett pressmeddelande berättar Nordisk Games att de inleder ett partnerskap med Supermassive Games, och blir minoritetsägare med ett ägandeskap på 30 procent. Danskbaserade Nordisk Games är en del av Egmont-gruppen och ägs av Nordisk Film, med fokus på investering i den europeiska spelmarknaden.

Supermassive Studios är mest kända för BAFTA-vinnande skräckspelet Until Dawn som släpptes till Playstation 4 år 2015, och specialiserar sig på filmiska spel samt VR. Det blir det första brittiska tillägget Nordisk Games, som sedan tidigare har stora investeringar i bland annat svenska Avalanche Studios och Star Stable Entertainment.

Exakt vad det nya ägarskapet kommer innebära för studions framtida utveckling sägs inte, men Supermassives VD Pete Samuels utlovar "very exciting times ahead". Supermassive är just nu aktuella med sin spelantologi "The Dark Pictures" där den tredje delen "House of Ashes" lanseras till Playstation 5, Playstation 4, Xbox Series X/S, Xbox One och PC/Windows senare under 2021.