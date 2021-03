Från beiga stållådor till glasbeprydda RGB-skapelser – datorchassin har kommit en lång väg de senaste 20 åren, där dessa inte längre bara är ett hus för komponenterna utan även något som kan bidra till en estetisk prägel till hemmet. Nu tar företaget Creative Solutions for Gamers, som bland annat drivs av SweClockers-medlemmen och moddaren Björn "Deriveh" Höjing Burle, denna estetiska ådra till nya dimensioner när de flyttar chassit från skrivbordet till vägghängda konstverk.

Företaget lanserar idag två datorchassin vars gemensamma nämnare är att de är ämnade för väggmontering. Den första av dessa kallas The Crow och baseras kring en stomme av laserskuren aluminium som toppas av en skiva härdat glas med en tjocklek på 4 mm. Chassit har yttermåtten 540 × 820 × 195 mm och är anpassat för moderkort enligt formfaktorn ATX.

Modellen är framtagen primärt att användas ihop med skräddarsydda vattenkylningslösningar, där de centralt monterade komponenterna flankeras av två platser för radiatorer i storleksordningen 360 mm. Ovanpå detta finns det två platser att montera företagets egna distributionsblock samt två platser för vattenpumpar. Baksidan av chassit har ett tillägnat utrymme för kabeldragning, vilket ihop med en gedigen skara genomdragningshål ska borga för ett städat bygge.

Det andra chassit, Tower of Doom, har samma grundläggande yttermått som sitt syskon men bygger endast 150 mm från väggen istället för 195 mm. Komponentmonteringen är här flyttad till chassits vänstra sida medan nätaggregat och vattenkylningsdetaljer tar plats på den högra sidan. Denna modell är framtagen för den som vill ha ett mer avskalat bygge och därför finns det endast plats för en 360 mm-radiator samt ett distributionsblock och en vattenpump.

Utöver de båda chassina lanserar även företagen de två distributionsblocken Bloodfountain, Pinion samt pumptoppen Spectre, vilka är specifikt framtagna för The Crow och The Tower of Doom för att binda ihop vattenkylningsloopen. Dessa har ett rekommenderat pris på 2 490, 1 690 samt 799 kronor.

Väggchassina The Crow och The Tower of Doom säljstartas idag och finns tillgängliga exklusivt via återförsäljaren Inet i Sverige. De rekommenderade priserna för modellerna ligger på 5 790 kronor.

