Utvecklingen av Microsofts röstassistent Cortana startade redan under 2009 men det tog sex år innan klienten lanserades i skarpt utförande för Windows 10, Xbox One, Android och IOS under år 2015. Cortana, som fått sitt namn från en artificiell intelligens i spelserien Halo, har senare inkluderats i fler Microsoft-produkter som exempelvis Edge, Skype och Surface Headphones.

Några större marknadsandelar av röstassistentmarknaden lyckades Microsoft aldrig nå och exempelvis lanserades en enda smarthögtalare med stöd för Cortana – ett stöd som drogs tillbaka tre år efter lanseringen. Microsofts egna Xbox One förlorade Cortana-stödet under 2019 och Surface Headphones går samma öde till mötes "tidigt 2021" enligt bolaget.

Det kommer därför inte som en skräll när Microsoft nu meddelar att stödet för Cortana på Android och IOS når vägs ände från och med idag. Påminnelser och anteckningar gjorda mobiltelefonen finns kvar, men går nu enbart att nå från den inbyggda Cortana-klienten i Windows 10.

Förra året började Microsoft skala ned röstassistentens inblandning i traditionella "vardagssysslor" som sökningsassistenten och integration med musikapplikationer från tredje part. Istället fokuserar Microsoft på en tätare integrering med egna applikationer i form av Teams och Office 365.

Har du någonsin använt Cortana?