Under Blizzcon i februari i år avslöjades en mycket efterlängtad remaster av klassiska spelet Diablo II. Diablo II: Resurrected har begåvats med uppdaterad 3D-grafik, nytt gränssnitt och förbättrade menyer. Spelet har planerad lansering under 2021, men i helgen genomförs det första alpha-testet.

Den första omgången testare får tillgång till alpha-versionen tidigast från 9 april och sessionen sträcker sig till den 12 april. Den första testfasen inkluderar endast enspelarläget i de två första akterna, The Sightless Eye och The Secret of the Vizjerei. Tre klasser finns tillgängliga under testperioden – barbarian, amazon och sorceress.

I alpha-testets FAQ meddelar utvecklare att flerspelarläget ska få en egen testsession i framtiden. Helgens test fokuserar istället på om spelet behåller känslan från originalet trots de förändringar som införts. De lyckliga utvalda väljs från de PC-spelare som anmält sig på Blizzards webbsida, där det fortfarande går att anmäla sig.

Diablo II: Resurrected släpps till samtliga moderna plattformar – PC/Windows, Nintendo Switch, Playstation 4/5, Xbox One och Xbox Series X/S, men alpha-testet finns endast tillgängligt för PC/Windows.

Har du anmält dig till helgens test?