Schweiziska Arctics chassifläktar har seglat upp som populära och prisvärda alternativ bland datorentusiaster, där företagets serier P12 och P14 ofta rekommenderas av medlemmar i SweClockers forum. Nu släpper bolaget två nya 120 mm-fläktar i P12-serien med fokus på dels RGB-belysning men kanske framförallt möjligheterna att utnyttja en semi-passiv fläktkurva.

De nya fläktarna går under namnen P12 PWM PST RGB 0dB och P12 PWM PST A-RGB 0dB, där det gemensamma suffixet "0dB" skvallrar om den semi-passiva driften. Vad detta innebär i praktiken är att Arctic har trimmat in kontrollkretsen i fläktarna att stänga av motorn helt när en PWM-signal på under 10 procent tas emot från moderkortet. Det handlar med andra ord inte om någon automatisk funktion, utan kräver att användaren själv ställer in en korrekt fläktkurva via exempelvis moderkortets BIOS.

Båda fläktarna använder sig av vätskelager och har ett maximalt varvtal på 2 000 RPM. RGB-belysningen består av tolv lysdioder, som i modellen med "A-RGB"-suffix kan regleras individuellt av en extern ljuskontroller alternativt via ett moderkort med stöd för adresserbar RGB-styrning. Även modellen med "RGB"-suffix kan styras, men då endast med en enhetlig färg för samtliga lysdioder.

En intressant finess hos de båda fläktarna är att Arctic har bestyckat dessa med Y-kablar för både PWM-kontakten samt RGB-anslutningen. Detta innebär att man på ett enkelt sätt kan sammankoppla flera fläktar till samma fläktkontakt på moderkortet samtidigt som det blir enklare att synkronisera ljuskulörer och effekter över flertalet fläktar.

P12 PWM PST RGB 0dB och P12 PWM PST A-RGB 0dB finns tillgängliga inom kort med prislapparna 11,99 EUR respektive 12,99 EUR. Den sistnämnda fläkten finns även i ett 3-pack för 37,99 EUR.

Är semi-passiv drift något du har eftersökt hos chassifläktar? Finns det någon ironi i P12 och P14-benämningarna? Dela med dig av dina tankar i kommentarstråden!