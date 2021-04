Mot slutet av året förväntas Intel äntra grafikkortsmarknaden med sin spelinriktade serie Xe-HPG. Enligt tidigare uppgifter sker introduktionen med modellen DG2, vars krets sägs bestyckas med 512 exekveringsenheter – ett betydande steg upp från de 96 som återfinns i Xe-LP hos bärbara Tiger Lake samt utvecklingskortet DG1. Prestandanivån för kortet är ännu höljd i dunkel, men vaga uppgifter från Intel själva pekar på beräkningskraft i regionerna kring Nvidias Geforce RTX 3070.

Nu dyker de första påstådda bilderna upp på Intels kommande grafikkort. Det är Youtube-kanalen Moore's Law is Dead som visar det som sägs vara fotografier på ett tidigt exemplar av Xe-HPG DG2, där designspråket inte är helt olikt minstingen DG1. Det rör sig dock om ett betydligt större kort, där vi under plastkåpan ser en heltäckande kylfläns med två fläktar i 80 mm-klassen. Strömförsörjning sker via en 6-pins och en 8-pins PCI Express-kontakt, vilket innebär ett maximalt effektuttag på 300 W.

Bilderna ackompanjeras av uppgifter om specifikationer och tidig prestandadata som sägs komma från samma källa. Då Youtube-profilens tidigare läckor har haft varierande grader av träffsäkerhet bör denna information tas som spekulativ. I vilket fall som helst ska det handla om en prestandanivå som ligger någonstans mellan ett Geforce RTX 3070 och ett Geforce RTX 3080.

DG2 sägs bestyckas med 16 GB GDDR6-minne över en 256-bitar bred minnesbuss. Tillverkningen av kretsen ska likt tidigare uppgifter ske hos TSMC på 6 nanometer, vilket är en vidareutveckling av företagets 7 nanometersprocess. Intel påstås även arbeta på en motsvarighet till Nvidias uppskalningsteknik DLSS som går under arbetsnamnet XeSS.

Huruvida de läckta uppgifterna stämmer återstår att se, men klart står dock att Intel tar sig an AMD och Nvidia under hösten med åtminstone ett spelinriktat grafikkort.

Mer läsning om Intel Xe-HPG: