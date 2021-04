Till skillnad från Apple och Samsung som hunnit släppa flera smarta klockor och aktivitetsarmband har Google inte lagt något krut på samma accessoarer, utan har lagt ut på sina partner att skapa egen hårdvara med operativsystemet Wear OS. Det kan dock vara på väg att ändras, om Jon Prosser på Front Page Tech har rätt.

I en video på Youtube läcker Prosser renderade bilder baserade på marknadsföringsmaterial han fått tillgång till via kontakter på företaget. Googles första steg in i de smarta klockornas värld utökar Pixels ekosystem med Pixel Watch, som går under kodnamnet "Rohan". Bilden visar en rund design med tunn ram och klockan ser ut att vara knapplös med undantag för kronan.

Enligt Prosser ska enheten utrustas med pulsmätning vid handleden och utbytbara armband. Mjukvaran blir Googles eget Wear OS, som redan används på andra smarta klockor från andra tillverkare. Beroende på hur den slutgiltiga konfigurationen ser ut kan klockan bli en direkt konkurrent till både senaste generationens Apple Watch och Samsung Galaxy Watch.

Företaget har dock planerat klockor till Pixel-serien tidigare som sedan aldrig blivit av. Bland annat planerades det redan 2016 för en klocka till Pixel och Pixel XL, som övergavs för att de stilmässigt inte såg ut att höra hemma bland resterande Pixel-produkter.

Enligt uppgift till Prosser är klockan tänkt att lanseras "någon gång i oktober", men om det verkligen går att pryda handleden med "Rohan" i höst återstår att se.

