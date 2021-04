Marknaden för bildskärmar består inte längre av en handfull tillverkare, då allt fler företag vill ha sin del av kakan. De senaste tio åren har bland annat många komponenttillverkare givit sig in i leken att tillverka spelinriktade modeller, där Asus var tidiga in på det fältet. Det dröjde dock inte länge innan konkurrenterna MSI och Gigabyte hakade på, och nu väljer det sistnämnda företaget att bredda sitt sortiment ytterligare med tre nya modeller under sin gaming-division Aorus.

I toppen syns modellen Aorus FO48U, vilket är en bastant bildskärm på 48 tum med en OLED-panel från koreanska LG Display. Panelen har en upplösning på 3 840 × 2 160 pixlar och en maximal uppdateringsfrekvens på 120 Hz. Uppgifter om adaptiv synkronisering (VRR) och HDR-förmåga saknas i dagsläget, men då LG:s egna modell OLED48CX med samma panel har teknikerna på plats är det troligtvis ingen högoddsare att även Gigabyte implementerar dessa.

Sett till bildanslutningar är modellen utrustade med en Displayport 1.4 samt dubbla HDMI 2.1-portar. Skärmen har även dubbla USB 3.0-portar samt en USB Type-C-port för den som önskar att använda den som en hubb för inkoppling av kringutrustning.

Nästa bildskärm i uppställningen är Aorus FV43U, vilket likt namnet antyder handlar om en modell på 43 tum. Här frångår företaget OLED-tekniken och använder istället en kvantpricksförstärkt VA-panel med upplösningen 3 840 × 2 160 pixlar. Skärmen har en maximal uppdateringsfrekvens på 144 Hz medan uppgifter om adaptiv synkronisering saknas i dagsläget. HDR-stöd finns dock på plats, där modellen är certifierad enligt VESA-standarden DisplayHDR 1000.

Bildanslutningarna utgörs av en Displayport 1.4 samt dubbla HDMI 2.1 medan kringutrustning kan anslutas via dubbla USB 3.0-portar samt en USB Type-C-port. Skärmen är bestyckad med stereohögtalare på 12 W vardera och levereras även med en fjärrkontroll för den som exempelvis väljer att montera modellen på väggen.

Den sista skärmen bland nyheterna stavas Aorus FI32U. Denna "minsting" på 32 tum växlar panelteknik till IPS och bjuder återigen på en upplösning på 3 840 × 2 160 pixlar samt en uppdateringsfrekvens på upp till 144 Hz. Information om adaptiv synkronisering saknas medan HDR-stöd erhålls enligt certifieringsstandarden DisplayHDR 1000. Även för denna modell syns bildanslutningar i form av en Displayport 1.4 samt dubbla HDMI 2.1-portar.

Gigabytes nya skärmar Aorus FO48U, FV43U och FI32U väntas finnas i butik under våren. Prislapparna för de olika modellerna är i skrivande stund inte kända.

Är du sugen på en OLED-baserad spelskärm? Dela med dig av dina tankar i kommentarstråden!