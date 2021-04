USA:s representanthus domstolskommitté godkände nyligen en rapport där flera teknikjättar står anklagade för maktmissbruk. Det rör bland annat konkurrenshämmande verksamhet som uppköp och utplånande av små företag. Den godkända rapporten blir grunden till en lagstiftning som planeras för att få bukt med storföretag som Alphabet, Apple, Amazon, Facebook, Microsoft och Twitter.

I ett uttalande från kommitténs representant David Cicilline förklarar han att företagen har makt i den grad att de monopoliserat betydelsefulla sektorer av amerikansk ekonomi. Rapporten framför allvarliga orosmoment gällande nuvarande situation och Cicilline ser fram emot ny lagstiftning för att åtgärda det.

Rapporten är ursprungligen bipartisan, med representation från både republikanska och demokratiska partiet. Förslagen kretsar huvudsakligen kring förändringar i amerikansk konkurrenslag. Radikala förslag inkluderar att förhindra stora företag från att styra de marknader som de själva är aktörer i.

Bland de mindre kontroversiella var högre budget för de myndigheter som arbetar med att upprätthålla konkurrenslagarna. Den understryker även vikten av att samma myndigheter får större befogenheter till att stoppa företag från att köpa upp potentiella konkurrenter.

Trots att båda partier ligger bakom rapporten har den ett lägre stöd hos Republikanska partiet. Frågan om konkurrenslagar och ekonomiskt monopol står närmast Demokratiska partiets värdegrund, men de ifrågasätter även andra aspekter av företagens makt De har bland annat varit drivande i frågan om spridning av desinformation på sociala medier.

Republikanska partiet å sin sida har lagt större fokus vid storföretagens makt över yttrandefrihet. Under nuvarande amerikansk lag kan företag fritt välja vad de vill tillåta på sina plattformar eller servrar, vilket lett till anklagelser om censur av vissa grupper och då företrädesvis mot företrädare för det egna partiet.

De föreslår istället att det lagstiftade skydd sociala medier får genom "Section 230 of the Communications Decency Act" avslutas. Tanken är att om företagen själva dikterar vad som visas på deras plattformar bör de även hållas skyldiga för användares material, något de just nu har immunitet för.

Även om åsikterna går isär mellan demokrater och republikaner kring vad som är värst finns ett samlat politiskt konsensus över partigränsen – teknikjättarna utövar ett maktmissbruk och behöver stoppas. Företagen å andra sidan nekar till att ha gjort något fel.

Källa: Reuters

Läs mer om teknikjättar och konkurrens: