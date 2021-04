Cacheminne är ett begrepp som inte sällan tar plats högt upp i specifikationsbladet för nya processorer. De tillhörande siffrorna svarar på minnesmängden i de två översta skikten av processorns minnesstruktur: L2 och L3, men minnet är uppdelat i fler nivåer än så och för varje nivå tillkommer fördröjning. En hierarki likt denna återfinns även i grafikkortsvärlden, men både minnesmängd och latenser lämnas ofta därhän i tester och marknadsföring.

Nu väljer sajten Chips and cheese att ändra på den saken och sätta de senaste grafikarkitekturerna från Nvidia och AMD under lupp. Det handlar således om "Ampere" respektive RDNA 2, där sistnämnda uppvisar tydligt lägre latenser och därutöver mer cacheminne. I sann minnesande handlar det om skillnader i nanosekunder (ns), men en utstickande detalj är att AMD:s Infinite Cache – en del i att kompensera för en smalare minnesbuss – klår Nvidias L2-cache två extra minnesnivåer till trots.

Slutsatsen är att det är en tung process att flytta data genom den stora GA102-kretsen, som används i det testade Geforce RTX 3090. På AMD-sidan är Radeon RX 6800 XT försöksobjekt i det jämförande testet, men hårdvaran som granskas varierar med de olika testerna varför de inte är direkt jämförbara. Chips and cheese spekulerar i att RDNA 2-arkitekturens latensövertag kan vara den bakomliggande orsaken till god prestanda i lägre upplösningar.

När blickarna förflyttas till hur latenserna står sig mot processorer och äldre grafikkort syns en jordskredsseger processorernas favör. Den testade Intel Core i7-4770-processorns resultat medför att en logaritmisk skala tarvas för att kunna rymma AMD Radeon RX 6900 XT i samma diagram. Processorn klarar nämligen att konsultera primärminnet på 63 ns medan GDDR6-minnet hos grafikkortet tar nära fyra gånger så lång tid att nå.

AMD:s utveckling har dock gått åt rätt håll med tydliga kliv nedåt i minneslatens de senaste generationerna, särskilt mellan arkitekturerna Terascale 3 och Graphics Core Next 1.0 (GCN). Nvidia har istället hållit ungefär samma nivå genom fyra arkitekturer. Värt att ha i åtanke är att Chips and cheese menar att minnestestandet är under konstruktion och fler jämförelser och möjliga mönster är därför att vänta framöver.

