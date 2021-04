Kryptovalutor som Bitcoin och Ethereum har varit på tapeten i flera år, men i entusiastkretsar har strålkastarljuset varit särskilt intensivt den senaste tiden. Värdet på valutorna har skjutit i höjden och intresset för att bryta dessa har följaktligen hängt efter, vilket är en del i den påtagliga brist på grafikkort som råder på marknaden.

Att investera beräkningskraft i utbyte mot betalning är en princip som kallas Proof of work, som utgör en grundbult i Bitcoin. Det finns dock alternativ som är betydligt mindre energikrävande och under denna rubrik faller Proof of space and time, där istället lagringsutrymme byts mot valuta – något som är på uppgång och kan leda till brist och dyrare lagringsenheter.

Det är kinesiska HKEPC som rapporterar om att miners nu lägger vantarna på stora mängder lagringsenheter för att kunna bryta kryptovalutan Chia, som använder just ledigt utrymme och läs- och skrivoperationer som motprestation. Bakom valutan står Bittorrent-skaparen Bram Cohen, som menar att upplägget medför en mer miljövänlig och billig metod för brytning.

Till följd av krav på stora lagringsenheter som dessutom står pall för många läs- och skrivoperationer, är det hårddiskar från 4 TB och serverinriktade SSD-enheter som främst hamnar i skottgluggen. Den som vill förse datorn eller NAS-lådan med mer kapacitet får därför vara beredd på att tillgången kan bli sämre framöver, även om konsumentanpassade SSD-modeller möjligtvis fredas i högre utsträckning.

Chia kan ännu inte bytas mot andra alternativa kryptovalutor och hur intresset samt prisbilden för varianten utvecklas får framtiden utvisa. Framtiden ruvar också på svaret på om butikshyllorna för hårddiskar kommer att bjuda grafikkortsavdelningen motstånd, i tävlingen att gapa tomt.

Källa: HKEPC (kinesiska) via Tom's Hardware

