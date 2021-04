Mediatek kan bli först med en lansering av kretsar på 4 nanometer, enligt en artikel från tryckta tidningen Taiwan Economic Daily News som snappats upp på Reddit. I den digitala versionen på United Daily News framgår det att processen som påbörjades som en utveckling för 5 nanometer istället vidareutvecklats för 4 nanometer.

Kretsarna ska tillverkas av TSMC och rapporteras redan ha beställts av stora mobiltillverkare som Oppo och Xiaomi. Produktion ska påbörjas redan under sista kvartalet 2021, men massproduktion beräknas till 2022. Enligt artikeln kan det dock bli till en relativt stor skillnad i pris. Det talas om kostnader på upp till 80 USD per enhet. Det skulle innebära en fördubbling jämfört med nuvarande snittpriser på 30–35 USD per enhet.

Uppgifter kring eventuell prestanda är vaga, men det spekuleras om att de nya kretsarna kan bli en stark motståndare till Qualcomms flaggskeppsmodeller, eller potentiellt ännu bättre. Huruvida dessa påståenden stämmer återstår att se.

