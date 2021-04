Strömmat videomaterial konsumeras som aldrig förr, men även skaran som skapar och laddar upp egna klipp är mycket stor. Google-ägda Youtube är en av de största plattformarna och sedan uppladdningen av "Me at the zoo" för 16 år har både upplösning och filstorlekar nått nya nivåer, varför komprimerande åtgärder tarvas för att möjliggöra den populära tjänsten.

Via Youtubes blogg framkommer nu att de skapat egen hårdvara anpassad för just komprimering av videomaterial. Företaget kallar kretsarna för "Argos" och beskriver funktionen genom akronymen VCU, kort för Video Coding Unit. Prestandan ska med råge slå de befintliga lösningarna på fingrarna, och i blogginlägget förklaras en förbättring på 20–33 gånger. Jämförelseobjektet är de optimerade servrar som tidigare ansvarat för uppgiften.

Materialet behandlas med videokodaren VP9, som ställt mot alternativet H.264 ger filer som passar Youtube bra, men detta i utbyte mot tyngre beräkningar. Med den skräddarsydda hårdvaran minskar problemet avsevärt och i en tillhörande rapport (PDF) förklarar utvecklarna bakom "Argos" att både Skylake-baserade processorer och Nvidias grafikkort Tesla T4 med god marginal besegras när prestandan delad på kostnaden (TCO, Total Cost of Ownership).

Utvecklarna förklarar också att de färska komponenterna består av tio kärnor för kodning, i sällskap av standardkomponenter för processor- och kommunikationsdelar. Två kretsar placeras på ett instickskort för en PCI Express 16x-anslutning, där extra strömmatning sker över en 8-pinnars PCI Express-kontakt. Kretsarna hålls svala med hjälp av rejäla passiva kylflänsar som svalkas av fläktarna från de rackmonterade serverchassin, som rymmer fem kort vardera.

Hårdvaran delas upp i VCU-enheter om fem kärnor för totalt 20 VCU per låda, vilka mäktar med att i realtid omkoda totalt 20 4K UHD-klipp med bildfrekvensen 60 FPS. Enligt rapporten skalar hastigheten i det närmaste linjärt med upplösningen och sedan en tid tillbaka används "Argos" redan i Googles datacenter. För slutanvändare är resultatet en snabbare process från uppladdat klipp, till omkodade varianter i flera upplösningar.

