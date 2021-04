Razers nya mus är en uppdaterad variant av den tidigare modellen Orochi och bär därmed namnet Orochi V2. Precis som sin föregångare ligger fokus på den användare som vill ha sin spelmus med sig "on the go" och beroende på hur den konfigureras ska den klara sig upp till 950 timmar innan batteribyte krävs.

Musen är väldigt lätt, endast 60 gram utan batterier. Tanken är att vikten ska kunna konfigureras efter tycke med hjälp av just batterierna. Det finns två batteriplatser där både AA och AAA-batterier passar. Beroende på sort kan vikten nästan dubbleras, då vanliga alkaliska batterier väger cirka 24 gram för AA och 12 gram för AAA beroende på tillverkare. Samma formfaktor är något lättare för litiumbatterier, och något tyngre för uppladdningsbara Ni-MH-batterier.

Haken med fri konfiguration är att batteritiden av naturliga skäl påverkas av batterivalet. För att nå högre batteritid måste dessutom anslutningstypen räknas in. Det går att använda USB-ansluten mottagare/sändare för 2,4 GHz-bandet, eller Bluetooth Low Energy (BLE), där det senare är minst energikrävande. Razer beräknar sina 950 timmar på ett AA-litiumbatteri och anslutet med Bluetooth. Till spelande lämpar sig anslutning över 2,4 GHz bättre, men där mer än halveras batteritiden ned till 425 timmar.

Egenskap Specifikation Sensortyp Optisk (Razer 5G) Sensorupplösning 18 000 DPI Anslutningsmetod 2,4 GHz med USB Type-A sändare/mottagare

Bluetooth Low Energy (BLE) Batteri Upp till 2 × AA/AAA-batterier

Uppskattad batteritid: 950 timmar med 1 × AA-batteri (litium) Hållbarhet 60 miljoner knapptryck Antal knappar 6 st. Storlek 108 × 60 × 38 mm Vikt 60 gram (exklusive batterier) RBG-belysning Nej

I specifikationerna syns även en optisk sensor med en sensorupplösning på 18 000 DPI, sex programmerbara knappar och symmetrisk design för att passa både höger- och vänsterhänta. Vad som däremot saknas är Razers ikoniska belysning – Orochi V2 ser ut att helt sakna Chroma RGB.

Nytt för Orochi V2 är att användare själva kan designa mönster för ovansidan via Razer Customs, vilket inte funnits tillgängligt för möss tidigare. Detta fungerar dock endast via köp direkt från Razer, hos återförsäljare går det istället att välja mellan svart eller vitt utförande.

Orochi V2 finns tillgänglig i Razers europeiska webbshop, där priset ligger på 79,99 euro för standardutförande och 99,99 euro med egen design.