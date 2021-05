Fordonstillverkare tvingas just nu stoppa produktion och stänga ner fabriker på grund av rådande kretsbrist. Redan tidigare i år kom en prognos med ett produktionsbortfall på över 1 miljon bilar under årets första kvartal. Kretsbrist har påverkat tillgången av datorkomponenter sedan sent 2019, och även om exempelvis bristen på Playstation 5 nådde en något större publik under 2020 väcktes inte en majoritet av världen förrän påverkan slog mot fordonsindustrin.

Nu tror Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) att de kan hinna ikapp och möta fordonsindustrins behov av kretsar i sommar. Det handlar dock inte om en nivå som åtgärdar bristen, utan snarare en något vidgad flaskhals. TSMC väntar sig kunna tillhandahålla den miniminivå deras kunder efterfrågat till slutet av juni.

Trots att fordonsindustrin är viktig för stormakter som EU och USA är det inte kretstillverkarnas största eller viktigaste kund, och kretstillverkare har rapporterat stor oförståelse för industrin från fordonstillverkares håll. Bil- och fordonstillverkare har haft för vana att prioriteras högt och har just in time-leveranser som standard inom branschen.

Enligt TSMC:s ordförande Mark Liu har de kretsar som biltillverkare behöver dessutom en lång och komplex försörjningskedja som gör att det kan ta cirka sju till åtta månader att både tillverka och leverera. Fordonsindustrin använder generellt sett inte den cutting edge-teknik som används för exempelvis moderna processorer, grafikkretsar eller systemkretsar för telefoner, utan använder äldre tillverningstekniker.

Sedan årsskiftet har TSMC ökat produktionen åt biltillverkare, delvis efter att bland annat tyska och japanska regeringen vädjat till den taiwanesiska, som i sin tur satt press på TSMC. De omfattande stoppen har lett till att tusentals personer permitterats eller förlorat sina jobb världen över, och desperata fordonstillverkare har behövt gå med på högre priser för att få fart på produktionen.

Det är inte bara fordonsindustrin som tvingats till nya insikter – det är nu även en fråga på högsta politiska nivå. Det råder en ökad medvetenhet om att hela världen just nu är väldigt beroende av den tillverkning som är centrerad till Asien, huvudsakligen Sydkorea och Taiwan. Både europeiska och amerikanska makter vill som följd ta hem kretstillverkning till egen mark och är villiga att satsa stora summor på att förverkliga det.

