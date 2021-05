En stor del av Epic Games strategi för att dra till sig användare är att ge bort gratis spel via sin plattform, något som de under 2019 och 2020 gick stora summor back på. I den rättegång som pågår mellan Apple och Epic Games lämnas fler uppgifter kring hur fördelningen sett ut för gratisspel under Epic Games Stores första period efter lansering, det vill säga 2018–2019.

I en bild som läckt ut i förväg via Twitter redovisas 38 av de första titlarna. Totalt har Epic Games spenderat strax över 11,6 miljoner USD på samtliga titlar och fått 5 miljoner nya användare, till en kostnad på 2,37 USD per användare.

I Epic Games modell får utvecklare en fast summa för sina spel som inte är baserat på antalet nedladdningar, något företagets VD Tim Sweeney även nämner på Twitter. Det är även relativt stor variation mellan storleken på ersättningen, där den lägsta är 0 USD för Metro 2033 Redux och den högsta är 1,5 miljoner USD för Batman Arkham.

Det spel som i särklass dragit in flest nya användare är Subnautica, som står för totalt 17 procent. På andra plats drog den största investeringen Batman Arkham in, som står för 10 procent, medan resterande spel ligger alla under 10 procent vardera. Bland spel som genererat lägre ersättning syns även flera indietitlar som Super Meat Boy (50 000 USD) och Torchlight (150 000 USD), trots att de i slutändan gett fler nya användare än andra mer påkostade spel.

