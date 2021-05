Förra året avtäckte Intel sitt första dedikerade grafikkort på 22 år, Intel Iris Max, även känt under sitt kodnamn DG1. Baserat på Intels nya skalbara arkitektur Xe som först introducerades med "Tiger Lake" riktade sig DG1 dock inte mot spel.

Istället presenterades senare under 2020 Xe-HPG, där HPG står för "High Performance Gaming", föga förvånande speciellt riktad mot spelprestanda. De nya spelorienterade kretsarna ska sitta i grafikkort som just nu går under kodnamnet DG2, som Intel börjat så förväntningar för bland annat i en teaser på Twitter. Nu ska DG2 vara så nära som "runt hörnet", enligt Intel-utvecklaren Pete Brubaker.

I Brubakers inlägg, där han lägger upp en jobbannons å Intels vägnar, berättar han att det är på väg att bli spännande. Intel har sedan tidigare visat upp en skärmdump på nya prestandatester i 3DMark, och antytt att de nya grafikkorten ska få hög prestandanivå i nivå med Nvidias Geforce RTX 3070.

Intel har bekräftat stöd för ray tracing och sällskap av GDDR6-grafikminne, men i övrigt är officiell information sparsam om DG2. För en månad sedan läckte däremot detaljer om mobila versionen av DG2 ut i fem olika prestandanivåer, varav en toppmodell med 512 beräkningsenheter och 16 GB GDDR6-minne över en minnesbuss på 256 bitar.

