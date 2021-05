Sony bekräftade i februari att ett en uppföljare till Playstation VR är under utveckling och följde sedan i mars upp med att avtäcka nya handkontroller till systemet. De nya handkontrollerna är inspirerade av Dualsense-kontrollen och ska bland annat känna av var spelaren placerar sina fingrar och kunna spåras av sitt headset med en "spårningsring" i botten av konstruktionen.

Gällande det nya VR-headsetet är Sony mer sparsamma med information, och har hittills endast sagt att det ska anslutas med en enda kabel och får förbättringar kring synfält (eng. field of view) och bildupplösning. Nu rapporterar Uploadvr att det enligt flera källor handlar om en upplösning på totalt 4 000 × 2 040 pixlar. Det ska ge 2 000 × 2 040 pixlar per öga, en rejäl uppgradering mot nuvarande Playstation VR:s upplösning på 960 × 1 080 pixlar per öga.

Det nya VR-headsetet ska få vad som kallas "inside-out tracking". Det innebär att behovet av externa sensorer försvinner och ersätts med kameror och sensorer i enheten som bland annat spårar kontrollernas position. Det stämmer även bra med att Sony sedan tidigare bekräftat att de nya kontrollerna kan spåras av headsetet.

Playstation VR förlitar sig i nuläget på kablage mellan spelkonsolen och VR-headsetet, vilket kan upplevas som begränsande. Nästa generation får enligt uppgift en ensam USB Type C-port och tillhörande kabel. En nedbantad mängd kablage bör ge en betydligt förbättrad spelupplevelse sett till rörlighet. Även om det fortsatt är kabel som gäller kan flytten av sensorer till enheten öppna upp för trådlösa anslutningar i framtiden.

Nästa generation ska även utrustas med ögonspårningsteknik för att kunna anpassa grafikrendering efter spelarens synfält, potentiellt likt hur HP Reverb G2 Omnicept Edition använder ögonspårningsteknik från Tobii. Utöver det ska linserna kunna justeras med hänsyn till pupillernas avstånd, likt bland annat Oculus Quest 2. Sony väntas även satsa vidare på haptisk respons och headsetet ska få en motor för vibrationer direkt i headsetet.

Om specifikationerna stämmer skulle nästa Playstation VR kunna placera sig någonstans mellan Oculus Quest 2 och HP Reverb G2 prestandamässigt. Med sin första konstruktion satsade Sony på tillgänglighet för att VR skulle nå en större publik. Några prisuppgifter eller lanseringsdatum återfinns inte bland de uppgifter, men Sony har tidigare sagt att det inte blir under år 2021.

