Google I/O är ett vanligtvis årligt evenemang där Google presenterar nyheter och anordnar olika aktiviteter huvudsakligen riktat till utvecklare. Förra årets event ställdes in på grund av den rådande pandemin, men är nu åter tillbaka i ett digitalt format och hålls över tre dagar.

Tidigare event har bland annat bjudit på nya Pixel-telefoner och Android-versioner. Den första presentationen "Google I/O Keynote" går av stapeln klockan 19:00 svensk tid och är den som är mest sannolik att innehålla uppdateringar kring nya enheter eller hårdvara. Det är en något mer generell presentation, och i år kan en ny uppsättning Pixel Buds tänkas stå på agendan.

I början av maj råkade nämligen marknadsföringsmaterial läcka ut via Googles egna kanaler på Twitter, där nya hörlurar benämnda som Pixel Buds A-series visas upp.

Det har florerat rykten kring nya Pixel-telefoner, då Google I/O tidigare varit den plattform där de mer nedskalade Pixel-modellerna presenterats. Google lanserade dock Pixel 4a förhållandevis sent, i slutet av augusti 2020, vilket kan innebära att det inte är aktuellt med någon budgetvariant av Pixel 5 ännu.

Det säkraste kortet för årets upplaga är Android 12, som redan förhandsvisat för utvecklare tidigare i år. Den första presentationen följs med en riktad direkt mot utvecklare, som bland annat innehåller punkten "Whats new in Android". Google väntas också presentera nyheter och uppdateringar inom sitt smarta hem-segment, vilket har en egen punkt under eventets andra dag.

Eventet pågår mellan den 18 maj–20 maj och är både gratis och öppet för allmänheten. Hela schemat finns tillgängligt på eventets webbplats.

Ser du fram emot någon särskild uppdatering från Google?