Om en dryg vecka drar de digitala festligheterna på SweClockers Live! 2021 igång. För att möjliggöra firandet har vi tagit in en rad sponsorer, däribland återförsäljaren Inet som är ett välbekant ansikte i SweClockers gemenskap. Ansiktet utåt har under en längre tid varit maskoten Dr. Inet, som tagit ett kliv tillbaka till förmån för ett kretskort. För att alla ska lära känna den nya logotypen arrangerar Inet en tävling, där vinnarna presenteras under SweClockers Live! 2021.

Tävlingsvinster

* Under SweClockers Live! 2021 bestämmer medlemmarna vilket av de tre vinnande bidragen som intar första platsen på prispallen.

Att det råder brist på grafikkort har inte undgått någon, och vad passar då bättre än chansen att vinna ett Asus Geforce RTX 3070 8 GB ROG Strix Gaming OC? Inget mindre än tre vinnare ska koras och dessa går vidare till en omröstning som pågår under SweClockers Live! 2021. Medlemmarnas favorit får utöver grafikkortet ett presentkort på Inet till ett värde om 2 500 kronor.

Allt du behöver göra för att vinna är att ta fram din kreativa ådra och göra en schysst bakgrundsbild med Inets nya logotyp. Hur du väljer att göra denna är helt upp till dig. Det kan vara en 3D-rendering, någonting skapat i Photoshop eller rentav bild på ett verkligt motiv du knäppt med kamera.

Tävlingsregler

Gör en skrivbordsbakgrund med valfritt motiv och Inets nya Circuit-logotyp. Logotypen finns att ladda ned på Inets webbplats och finns i flera varianter – valet är ditt vilken som ska användas!

Upplösningen för bakgrundsbilden ska vara 3 840 × 2 160 pixlar (16:9).

Allt material måste skapas från scratch. Bortsett från logotypen är det inte tillåtet att "låna" bilder eller grafik från andra.

Ladda upp bilden på valfri uppladdningstjänst, exempelvis imgur.com.

För att delta laddar du upp bidraget i den tillhörande diskussionstråden. Det är tillåtet att lämna in flera bidrag!

Tävlingen pågår till och med den 26 maj. Vinnarna utses av en jury bestående av representanter från Inet och avslöjas under SweClockers Live! 2021, där medlemmarna röstar fram vilket bidrag som intar första placeringen. Lycka till!