Hittills har det endast varit Playstation-spelare förunnat att få följa med Nathan Drake i Uncharted på äventyr. Spelserien är utvecklad av Naughty Dog men ges ut av Sony och har därmed varit exklusiv för deras Playstation-spelkonsoler.

Den senaste tiden har Sony börjat öppna upp mer mot PC-spelare, bland annat släpptes populära Horizon Zero Dawn under 2020 och Days Gone dök upp på Steam för knappt två veckor sedan. Nu får Aloy av allt att döma sällskap av Nathan Drake, då Uncharted 4 ser ut att stå näst på tur för lansering till PC-lansering.

Informationen är från Sonys egen budgetpresentation, där sida 26 detaljerar planer för "off console" som ny tillväxtsektor. Horizon Zero Dawn noteras som redan släppt, både Days Gone och Uncharted 4 anges som planerade lanseringar. Något officiellt lanseringsdatum finns inte ännu, men eftersom att Days Gone redan finns till Steam är det goda chanser att det inte dröjer länge innan även Uncharted 4 dyker upp.

Ser du fram emot att jaga piratskatter som Nathan Drake även på PC?