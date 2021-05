Till skillnad från mycket annat i teknikvärlden råder ingen brist på rykten kring att Nintendo arbetar på en Switch Pro. Efter att ha varit på tapeten ett antal år har allt fler uppgifter på senare tid tytt på att en lansering är nära förestående. Nu rapporterar Bloomberg om att ett tillkännagivande kan vara blott ett par veckor bort.

Med hänvisning till insatta källor går den nya spelkonsolen, som av ryktesmaskineriet fått namnet Switch Pro, in i produktion under juli månad. Det här ska följas upp av en skarp lansering under perioden september-oktober och därmed hitta ut på butikshyllorna lagom till den viktiga julhandeln. Originalet lanserades mars 2017.

Dagens Nintendo Switch har ett rekommenderat pris på 299 dollar och kostar i Sverige 3 749 kronor. Rapporten talar inte helt oväntat om att Switch Pro lägger sig över detta, men exakt hur högt är ännu höljt i dunkel. Dock anges att den nya modellen går in som direkt ersättare till Switch, vilket rimligen innebär att Nintendo inte sätter priset alltför högt. Vidare ska den nya modellen helt ersätta Switch och leva sida vid sida med budgetmodellen Switch Lite för 199 dollar, i svenska butiker 2 290 kronor.

Det allra mesta tyder på att Switch Pro utrustas med en OLED-skärmpanel och det talas om en upplösning på 1 920 × 1 080 pixlar, upp från dagens 1 280 × 720 pixlar. I dockat läge tar upplösningen också ett rejält kliv upp från 1 920 × 1 080 (Full HD) till 3 840 × 2 160 pixlar (4K UHD). För att klara av att leverera detta uppges spelkonsolen använda Nvidias uppskalningsteknik Deep Learning Super Sampling (DLSS).

Genom att använda artificiell intelligens (AI) och Tensor-kärnorna i Nvidias arkitektur är det möjligt att rendera och senare skala upp bilder i realtid, i syfte att ge bildkvalitet motsvarande högre upplösningar till lägre prestandaförlust. Tanken är således att den handhållna spelkonsolen Nintendo Switch Pro på så vis kan leverera godtagbara bildfrekvenser och detaljnivåer även i den högre upplösningen.

Förutom att det blir en ny systemkrets från Nvidia är lite känt om hårdvaran som sitter i. En möjlighet är att Nintendo likt förra gången tar en färdig helhetslösning från Nvidia. I sådana fall ligger Tegra "Xavier" närmast till hands, då den med arkitekturen Volta är den enda med Tensor-kärnor och därigenom stöd för DLSS. Med tanke på vilken succé Switch blivit för Nintendo går det dock inte utesluta att de lagt resurser på och samarbetat med Nvidia om en helt skräddarsydd lösning.

Med en produktionsstart i juli och lansering under hösten är det inte helt otroligt att Nintendo avtäcker Switch Pro under spelmässan E3 2021, som pågår den 12–15 juni.

Vad tror du om Switch Pro? Bjuder Nintendo på några överraskningar eller blir det "bara" en uppgradering med bättre prestanda? Dela med dig i kommentarstråden!