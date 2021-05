Under varumärket Next Unit of Computing (NUC) har Intel i många år erbjudit stationära datorer i krympt format, genom att förse dessa med processorer från det bärbara segmentet. I det mindre prestandaorienterade NUC-segmentet har Intel nått någon form av slutdestination när det kommer till formfaktor, men under NUC Extreme-flagg visar bolaget större framåtanda.

Under fjolåret släppte Intel "Ghost Canyon", som byter större yttermått mot uppgraderingsmöjligheter och plats för dedikerat grafikkort. Paradnumret är bolagets Compute Element – ett instickskort med fastlödd processor och utbytbar lagring och primärminne. Paketet kopplas till ett dotterkort för en PCI Express-länk till både grafikkort och extra lagring. I en förhandsvisning slår Intel fast att de fortsätter på det inslagna spåret med nästa generation, som har kodnamn "Beast Canyon".

Det fullständiga produktnamnet är NUC 11 Extreme och återigen svarar Compute Element för processorbiten. Dessa ser uppgraderingar över hela brädet och levereras med den högpresterande mobila processorfamiljen "Tiger Lake-H" med Core i9-, i7- eller i5-stämpel, vilket innebär 6–8 kärnor med 12–16 trådar. TDP-värdet är enligt uppgift uppvridet till 65 watt, vilket borgar för högre frekvenser än laguppställningen som presenterades tidigare i maj.

I likhet med föregående generation är lådan utrustad med en inbyggd nätdel med en ännu okänd effektklass, medan NUC Extreme-seriens karaktäristiska dödskalle stoltserar på första parkett. På fronten syns också dubbla USB Type-A, en 3,5 mm-anslutning och en SD-minneskortsläsare. Medan fronten är solid, är sidopanelerna perforerade för att låta hårdvaran andas.

Till skillnad från den föregående generationen kliver "Beast Canyon" upp rejält i storlek – från 4,9 till 8 liter. Detta placerar den nya enheten på samma nivå som Louqes Ghost S1 på 8,2 liter, men med detta följer också stöd för "dedikerade fullängdskort". Exakt kortlängd och antal kortplatser nämns dock inte, men mer information och detaljer som pris och specifikationer utlovas till sommaren.

