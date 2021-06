Kinesiska elektronikjätten Huawei är hårt drabbade av den handelskonflikt som pågår mellan Kina och USA, som utöver avslutade hårdvarusamarbeten även orsakat förlust av licenser för Googles applikationer och tjänster. Huawei, likt många andra, använder Googles mobila operativsystem Android till sina telefoner. De förlorade licenserna har därmed inneburit att mjukvaruutbudet begränsats, eftersom att Android till stor del är beroende av Googles utbud av applikationer och mjukvara.

För att lösa problemet inleddes utveckling av ett eget operativsystem vid namn Harmony OS, som släpptes i en första version år 2019. Tanken bakom Harmony OS, utöver att ersätta företagets behov av Android, är ett system med "Internet of Things" (IOT) i fokus. Sommaren 2020 var målet att sjösätta Harmony OS under 2021, vilket nu verkar uppfyllas. Under en direktsänd presentation visar Huawei både Harmony OS samt en surfplatta och en smartklocka med det nya operativsystemet.

Huawei fokuserar fortfarande på IOT och integration mellan telefon och smarta hemmet, och av allt att döma strävar de mot ett större ekosystem inte helt olikt hur Apple bygger sitt. En stor del av presentationen beskriver den kontrollpanel som är inbyggd i Harmony OS, där användare enkelt ska kunna styra allt från övervakningskameror till trådlösa hörlurar. Telefonen ska bli vad de kallar en "Superdevice" för att styra hushållets alla prylar från en och samma enhet.

Utseendemässigt behåller det grafiska gränssnittet i mångt och mycket samma design som Huawei tidigare använt till sin upplaga av Android, men enligt Huawei själva ska Harmony OS erbjuda betydligt bättre prestanda. Användare ska kunna fortsatt installera och köra Android-applikationer på Harmony OS, men det är inte helt tydligt om användare kan välja bort det nya operativsystemet eller inte.

Målet är att rulla ut operativsystemet till 200 miljoner telefoner innan årets slut. För tillfället finns inget datum för en global lansering. Bland de cirka 100 utvalda modeller som är först på tur finns telefoner ur serierna Mate 40, P20, P30 och P40.

