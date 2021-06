Minnesstandarden High-Bandwidth Memory (HBM) fick inte det genomslag många, och då kanske främst AMD, hoppats på. Tekniken har tydliga fördelar sett till bandbredd och energieffektivitet, men den höga kostnaden att integrera minnestekniken i en färdig produkt gjorde att revolutionen uteblev inom grafikkort för konsumenter.

Tekniken har istället blivit ett allt vanligare inslag inom datacenter och olika former av specialiserade kretsar, något som märks inte minst på standarden HBM2E där "E" i branschen ofta är synonymt med Enterprise. Nästa steg som varit under utveckling under många år är HBM3, vars specifikation ännu inte spikats av standardiseringsorganet JEDEC. Det hindrar inte SK Hynix från att röja de första detaljerna om hastigheter och bandbredd.

HBM2 som var den sista varianten att släppas i en produkt för konsumenter stannade vid en effektiv klockfrekvens om 2 000 MHz (2 Gbps), medan efterträdaren HBM2E klättrade upp till 3,6 Gbps. Enligt SK Hynix börjar HBM3 på 5,2 Gbps, vilket över en 1 024-bitars minnesbuss ger en bandbredd om 665,6 GB/s. Längre fram talas det om att HBM3 kommer kunna klättra upp till åtminstone 7,2 Gbps.

Exempel Exempel Nvidia A100 80 GB Nvidia A100 40 GB Nvidia RTX 3090 Minnestyp HBM3 HBM3 HBM2(E) HBM2(E) GDDR6X Minnesbuss 5 120-bit 5 120-bit 5 120-bit 5 120-bit 384-bit Hastighet 7,2 Gbps 5,2 Gbps 3,2 Gbps 2,4 Gbps 19,5 Gbps Bandbredd 4 608 GB/s 3 328 GB/s 2 039 GB/s 1 555 GB/s 936 GB/s

I toppen av Nvidias beräkningskort återfinns A100 med arkitekturen Ampere och bygger kring en krets vid samma namn. Med dess 5 120-bitars minnesbuss som utgångsläge skulle den första iterationen av HBM3 ge en rejäl en bandbreddsökning om 63,2 procent, medan den idag förväntade toppen på 7,2 Gbps skulle medföra en ökning om hela 126 procent.

Det är i dagsläget inte känt när HBM3 får en officiellt spikad standard och lanseras i färdiga produkter.

Källa: Tom's Hardware