Under Computex 2021 meddelade Nvidia att deras kombinerade kantutjämnings- och uppskalningsteknik DLSS är på gång till flera nya spel. Det gavs inte några specifika datum för varje spel, men bland de utvalda titlarna var Tom Clancy's Rainbow Six Siege. DLSS till Rainbow Six Siege har precis anlänt, vilket Nvidia även tillkännagör på sin egen webbplats. Vad de däremot inte nämner är att det dessutom ser ut att handla om nästa version DLSS.

Användare på Reddit noterar att den senaste speluppdateringen innehåller filen "nvngx_dlss.dll", och att titeln nyttjar DLSS 2.2.6.0 – ett nytt versionsummer. Sist Nvidia lanserade en färsk DLSS-version var sommaren 2020, med en uppdatering från 2.0 till 2.1 . Då handlade det inte om några banbrytande förändringar, utan fokus låg på bland annat anpassningar för virtuell verklighet (VR) och 8K-upplösningar.

Exakt vilka förbättringar DLSS 2.2 innebär jämfört med 2.1 är inte helt klarlagt i nuläget, men användare har lyckats kopiera filen från Rainbow Six Siege för användning i andra spel med stöd för DLSS 2.1. Av inläggen att döma råder delade meningar, men de flesta ser inte ut att märka några större prestandaförbättringar sett till bilduppdateringsfrekvens. Däremot rapporterar flera att visuella artefakter och buggar från förra versionen åtgärdas genom den egensnickrade uppdateringsmetoden.

DLSS uppskalningsteknik fungerar genom att nyttja maskininlärning och Tensor-kärnor, vilka endast återfinns på grafikkort ur Nvidias Geforce RTX 2000- och RTX 3000-serier. AMD meddelade nyligen att deras DLSS-utmanare Fidelity FX Super Resolution (FSR) lanseras den 22 juni. FSR blir inte hårdvarubundet och uppgifter talar om att minst 19 spel implementerar tekniken inom kort. Huruvida det finns något samband mellan den stundande FSR-lanseringen och smygstarten av DLSS 2.2 återstår att se.

