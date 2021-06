Intel har länge varit en dominerande kraft på den bärbara processormarknaden. De senaste tio åren har företaget ökat sin ledning ytterligare, bland annat tack vare ett lukrativt kontrakt med Apple samt konkurrenten AMD:s arkitekturella snedsteg med Bulldozer-familjen. På senare tid har andelskurvan dock börjat vända nedåt, och detta ser ut att hålla i sig under åren som kommer.

Enligt en rapport från Digitimes (betalvägg) spås Intel under år 2023 glida under 80 procent-strecket gällandes marknadsandelar på den bärbara processormarknaden – något som är rekordlåga nivåer för företaget. Hotet i närtid kommer dock inte från konkurrenten AMD, som trots riktigt starka produkter just nu inte har tillverkningskapaciteten att öka sina andelar. AMD:s fokus ligger istället på att framställa kretsar hos TSMC för server-, spelkonsol- och desktopmarknaden.

Det största tappet i närtid tillskrivs istället faktumet att Intel är på väg att tappa Apple som kund. Det sistnämnda företaget började under förra året skiftet till egenutvecklade systemkretsar i Apple Silicon-familjen, från att tidigare exklusivt ha använt sig av Intel-processorer sedan år 2006. Under 2021 väntas Intels leveranser av processorer till Apple halveras, för att till nästa år stanna av helt i samband med att en fullständig övergång till Apple Silicon görs över hela produktsortimentet.

Då Apple har haft cirka 10 procent marknadsandelar gällandes bärbara datorer de senaste åren innebär detta en rejäl smäll för Intel, som tidigare haft en stabil inkomstkälla från det Cupertino-baserade företaget. Enligt flera datortillverkare tros Intel försöka stävja situationen genom att sjösätta fler riktade kampanjer kring fördelarna och flexibiliteten med PC ställt mot Mac.

Läs mer om Intels bärbara processorer: