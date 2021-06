Trots löften om att Windows 10 skulle bli det sista stora operativsystemet från Microsoft så dröjde det bara sex år innan de kom på andra tankar. Ikväll är det nämligen dags för företaget att lyfta på skynket för nästa generations Windows under ett livesänt evenemang, något som utannonserades kort efter Microsofts utvecklarkonferens Build avslutades.

Med all sannolikhet kommer det nya operativsystemet att kallas för Windows 11, detta då en tidig version läckte ut under förra veckan. På menyn står ett omstöpt grafiskt gränssnitt, med bland annat en ny centrerad startmeny och en mer mjuk fönsterdesign med rundade hörn. Exakta detaljer kring vad exakt som är nytt under huven på Windows 11 är dock okänt, och detta är förhoppningsvis något företaget reder ut ikväll.

Microsofts Windows-evenemang livesänds via företagets webbplats. Evenemanget går av stapeln ikväll vid 17:00.

Vad har du för förväntningar på nästa version av Windows? Dela med dig av dina tankar i kommentarstråden!