En uppdaterad version av Nintendos handhållna spelkonsol Switch är av internet att döma hett efterlängtad. Trots kompakt tystnad från Nintendos sida har nästa version, allmänt känd som Switch Pro, påståtts vara nära lansering sedan tidigt 2020. Senaste veckorna har konsolen bland annat hunnit prislistas hos återförsäljare och påstås gå i produktion redan under sommaren.

Inför spelmässan E3 ökade förhoppningar om ett uttalande från Nintendos sida. Bolaget fortsatte dock tiga kring eventuell ny hårdvara och fokuserade istället på nästa generations spel och mjukvara, däribland nästa titel i The Legend of Zelda-serien. Halvvägs genom 2021 ser det därmed inte helt ljust ut för en lansering till julhandeln, och enligt uppgifter till brittiska Switch Up handlar det om tidigast år 2022.

Informationen härstammar enligt ett Twitter-inlägg från en kinesisk tillverkare av konsoltillbehör, bland annat till Switch Pro. De ska enligt Switch Up informerats om att en global lansering är schemalagd till år 2022. Det är en bra bit senare än tidigare uppgifter som talat om andra halvan av 2021. Det är dock inte helt osannolikt, delvis baserat på Nintendos tystnad i frågan, men även sett till lanseringsdatumet för uppföljaren till The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Det är möjligt att Nintendo planerar lansera de båda tillsammans.

Ett annat rykte som nyligen cirkulerat är att det handlar om en försening på grund av "ospecificerade tillverkningsproblem". Det mesta talar för att Switch Pro får en ny systemkrets från Nvidia, som med tillägget av Tensor-kärnor möjliggör implementation av grafikjättens uppskalningsteknik DLSS. Det är det sistnämnda som påstås ha bidragit till en försening, på grund av svårigheter kring integration av DLSS-stöd.

Uppgifterna kring Switch Pro är dock inte bekräftade från något håll och bör tas med minst en nypa salt. Det har cirkulerat lanseringsdatum i flera års tid, där inget hittills stämt. Med lite tur kan det fortfarande hamna ett Switch Pro under granen i år, men mycket talar för att så inte är fallet.

Är du sugen på en Switch Pro till nästa Zelda-titel, eller duger gamla konsolen ett tag till?