Hög bandbredd och överföringshastighet är ständigt på tapeten inom många områden i datorvärlden. I entusiastkretsar har ämnet kanske främst synts bland grafikkort, där Nvidia satsar på högfrekventa specialminnen av GDDR6X-typ. AMD nyttjar å andra sidan smala minnesbussar tillsammans Infinity Cache och Smart Access Memory för att hålla måttet, en helomvändning från Vega-seriens bruk av High Bandwidth Memory (HBM).

Nu berättar Intel vad som lurar på horisonten när det kommer till serverprocessorer, närmare bestämt "Sapphire Rapids", som i sinom tid ersätter halvfärska "Ice Lake-SP". Med sistnämnda intar Sunny Cove-arkitekturen servrarna och detta med upp till 40 kärnor per sockel, men processorfamiljen stannar likt konsumentplattformen på DDR4-minne och kommunikation över PCI Express 4.0. Utöver uppgraderingar på den fronten har "Sapphire Rapids" ett ess i rockärmen, som stavas integrerat HBM.

Intel förklarar att integrerat HBM-minne ger en ordentlig prestandaskjuts i laster som exempelvis innefattar maskininlärning, simulering eller databashantering. Vidare prestanda ska enligt uppgift tillföras genom ett tillägg för hårdvaruaccelerering av matrisoperationer och artificiell intelligens. HBM-minnet kan användas i kombination med DDR5-minne alternativt helt separat. Minnesmängden avslöjas dock inte, men Anandtech spekulerar i att det sträcker sig upp till 64 GB per processor, som fördelat över fyra kapslar ger teoretisk bandbredd om 1 840 GB/s.

Därutöver lovar Intel ökad I/O-prestanda med PCI Express 5.0, vid sidan av 56 kärnor och 112 trådar baserade på Golden Cove-arkitekturen, som blir del av "Alder Lake" för konsumenter till hösten. Det är i dagsläget inte känt exakt när "Sapphire Rapids" släpps, men Anandtech menar att de HBM-bestyckade versionerna sannolikt gör entré mot slutet av år 2022 och då för alla kunder som är intresserade.

Versioner utan HBM-minne spås göra debut under första halvan av 2022, efter Intels tillkännagivande om att produktionen av dessa tidigarelagts till första kvartalet, med storskalig produktion under andra. Under 2022 får serversfären dessutom ytterligare en utmanare med hög bandbredd, nämligen Nvidias ARM-baserade Grace.

