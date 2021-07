Det är inte bara Bethesda och The Elder Scrolls VI som tar sin tid med nästa lansering, Rockstar har inte heller bråttom. Deras senaste spel i Grand Thef Auto-serien, GTA V, lanserades 2013 till äldre konsolgenerationen Playstation 3 och Xbox 360. Året därpå introducerades spelet till Playstation 4 och Xbox One, för att sedan 2015 få en PC-version.

Snart ett decennium senare hänger GTA V fortfarande med i svängarna, och uppdateras till både konsol och PC. Det har även fått en version för nya Playstation 5 och Xbox Series S/X. Rockstar har dock en uppföljare under utveckling, som enligt tidigare rapporter går under "Project Americas" och kan utspela sig under 70-talet eller 80-talet i Vice City. Det har ackompanjerats av uppgifter om lansering runt slutet av 2023, men nu ser spelare ut att få vänta lite till. Enligt läckaren Tom Henderson, som tidigare avslöjat detaljer om bland annat Battlefield 2042, blir det ingen uppföljare innan år 2025.

Det senare lanseringsdatumet enligt Hendersons källor beror delvis på att Rockstar lägger större fokus på sina anställdas välmående. Kritiken växer mot hårda arbetsvillkor med mycket crunch, vilket i utvecklarsammanhang innebär arbetsbelastning och obetald övertid för att möta deadline. Rockstar kritiserades för just sin crunch-kultur efter lanseringen av Red Dead Redemption 2, vilket väckte upprörda känslor även hos spelfantaster.

GTA V använder sig dessutom till stor del av motion capture, där riktiga människors rörelser spåras och spelas in istället för traditionella animationer. Det är tidskrävande, och i kombination med restriktioner till följd av coronapandemin kan även det vara en möjlig försenande faktor. Huruvida nästa spel faktiskt använder tekniken är inte känt, men det är troligt.

Utöver försening uppger Henderson att spelet ska utspela sig i gamla Vice City, men i modern tid, till skillnad från tidigare uppgifter. Det antyds även att det kan bli en kvinnlig huvudkaraktär med hackerinspirerade inslag. Henderson har haft rätt tidigare, men när och i vilket årtal spelare får återse Vice City i återstår att se.