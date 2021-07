Under senare tid har Sony fått upp ögonen för värdet av att lansera sina titlar även till PC-marknaden, något som inte tillhört vanligheterna för bolaget. Både stortiteln Horizon Zero Dawn och Days Gone har fått varsin PC-version, med Uncharted 4 näst på tur.

I en tidigare budgetpresentation presenterades "off console" som en stor potentiell tillväxtsektor och Sony verkar inte vänta med att göra slag i satsningen. På Twitter meddelar Playstation-chefen Hermen Hulst att de utökar sin portfolio med Nixxes Software, vars kunskaper ligger i specifikt portning av konsolspel till PC.

Nixxes Software är baserade i Nederländerna och står bakom PC-portar och optimering av titlar som Deus Ex: Mankind Divided och de senaste Tomb Raider-titlarna. Nixxes VD och grundare Jurjen Katsman uppger i ett pressmeddelande att de är glada över att få ta med sig sina tekniska erfarenheter och sin expertis till en "titeljätte" som Playstation Studios.

Exakt vilka titlar Nixxes är tänkta att arbeta med framgår inte, men det bekräftar att fler titlar garanterat är på gång. Konkurrenten Microsoft satsar stora resurser på expansion genom sin molntjänst och Xbox Game Pass, vilket sannolikt sätter viss press på Sony att leverera till en bredare publik fortast möjligt.

Vilken Playstation-exklusiv titel skulle du helst vilja se till PC?