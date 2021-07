Automatiska system för lagerhållning, Swish och kontaktlösa betalning är alla exempel på inslag som blivit vardag för den som köper eller säljer varor, inslag som kraftigt förenklar denna process. Med detta följer dock en ökad sårbarhet för attacker och mjukvarufel, där Klarna i slutet av maj visade prov på sistnämnda.

Nu berättar livsmedelskedjan Coop att leverantören bakom IT-system vitala för verksamheten utsatts för en attack. Konkret rör det sig om att kassasystemen som tillhandahålls av Extenda Retail satts ur spel och problemen startade redan under fredagskvällen. En lösning nåddes inte under natten och via Coops webbplats meddelas nu att majoriteten av landets butiker håller stängt under lördagen, med anledning av att de inte kan ta betalt av kunderna.

Det handlar om ungefär 800 butiker, men på vissa håll används andra kassasystem är således öppna som vanligt, däribland 60 butiker i Värmland. I ett uttalande till Aftonbladet förklarar Coops presskommunikatör Therese Knapp att de vet vad problemet beror på och att arbetet med åtgärder pågår, men när problemet beräknas vara ur världen nämns inte. Oklart är också på vilket sätt attacken skett.

I mindre skala uppges även Ica-apoteket Apotek hjärtat vara påverkat av samma IT-attack, men detta utan att behöva stänga. På Coops webbplats meddelas vidare att den digitala butiken fungerar som vanligt, men upphämtning kan av allt att döma inte göras redan idag.

