FZ kommer alltid att vara min primära källa för allt vad det gäller spel och jag är otroligt stolt över vad vi tillsammans byggt upp under snart 25 år. Det finns inget bättre spelcommunity i Sverige. Tillsammans har vi skrivit hundratusentals inlägg, hängt tillsammans under sena, svettiga uppesittarkvällar och samlat in över 400 000 kr till välgörenhet. Fattar ni hur jäkla stort det är?