Steam Hardware Survey har anlänt för juni och i vanlig ordning är det marknadsandelar för grafikkortstillverkare och processortillverkare som intresserar. Under den gångna månaden ser Intel ut att ha dragit det längsta strået på processormarknaden medan Nvidia norpat ytterligare en halv procent av grafikkortsmarknaden.

Alla grafikkort

Tillverkare Marknadsandel AMD 15,19% Nvidia 76,09% Intel 8,56% Övriga 0,16%

Grafikkortsmarknaden är relativt oförändrad under de 18 månader som Steam delar historik från. Förutom märkligheter i underlaget under december, där Nvidia toppnoterade med 83,2 procent medan AMD var nere på 10,2 procent, är det förflyttningar på under en procentenhet som gäller.

Gamingorienterade grafikkort

Tillverkare Marknadsandel AMD 10,2% Nvidia 89,8%

Vi strukturerade upp datan och filtrerade ut vad vi anser vara "hyfsat modern gaminghårdvara", vilket i urvalet fick bli kort som ungefär motsvarar prestandan i Geforce GTX 1050 eller Radeon RX 460 för stationära datorer. Siffrorna här är inte helt olika de vi sett hos svenska återförsäljare på senare tid.

Alla processorer

Tillverkare Marknadsandel AMD 28,53% Intel 71,47%

Går vi vidare till processorer har Intel sett ett litet uppsving under juni där deras marknadsandel ökade med cirka 1,5 procent ställt mot maj. Ett trendbrott då Intel hittills förlorat marknadsandelar sedan december 2020.

Intressant är att AMD ser ut att ha betydligt större marknadsandelar vad det gäller högt klockade processorer. Tyvärr kan man inte se modellnummer hos Steam men indikationen är i alla fall att AMD ser ut att ha tagit ett bra grepp om high end-segmentet.

Övrigt värt att notera

En av de största förlusterna i juni månad står Oculus Quest 2 för som tappar nästan halva sin marknadsandel. Uppdatering: medlemmen @Halldin påpekar med all rätta att en klump "övrigt" dykt upp i tabellen som motsvarar Oculus tapp. Troligen har alltså headsets som tidigare identifierats som Quest 2 av någon anledning inte identifierats korrekt i juni.

I övrigt ser vi att datorer i allmänhet tar önskvärda steg framåt. Snittdatorn ökade mängden tillgängligt RAM-minne där 16 GB-konfigurationer tog ett kliv upp om 2 procent, medan sexkärniga processorer också ökade med två procent.

Något som fortsatt trampar vatten är tillväxttakten för högupplösta skärmar, där både 1440p- och 2160p-skärmar tappar andelar. Likaså tar ultrabreda skärmar ett kliv bakåt från redan små andelar. Här är 1080p fortfarande kung då det är den primära skärmupplösningen för nästan 70 procent av alla som deltagit med data till studien.

Steam Hardware Survey ifrågasätts ibland, inte minst här på forumet. Hur ser ditt förtroende ut för den data som presenteras?