För två veckor sedan drabbades Western Digitals nätverksanslutna lagringsenheter My Book Live och My Book Live Duo av ett allvarligt säkerhetshål, där en illasinnad angripare kunde radera all data som lagrades på dessa. Enheterna lanserades för över tio år sedan och slutade stödjas officiellt år 2015. De har därför inte fått säkerhetsuppdateringar sedan dess och Western Digital rekommenderade ägare till dessa att omedelbart rycka ut nätverkskabeln för att undvika eventuell dataförlust.

För användare som redan drabbats av intrång och förlorat sin data sjösätter nu Western Digital ett dataräddningsprogram. Via detta program kan ägare av My Book Live och My Book Live Duo skicka in sina lagringsenheter till utvalda dataräddningsföretag utan kostnad. Om datan kan räddas flyttas denna till en eller flera WD Passport-hårddiskar och returneras till användaren.

Utöver dataräddningsbiten startar även företaget upp ett utbytesprogram för de som vill uppgradera sin osäkra nätverkslagring till en ny modell. I programmet erbjuds nuvarande ägare av My Book Live-serien en rabatt om 40 procent på Western Digitals modeller My Cloud Home och My Cloud EX2 Ultra 2-bay om man skickar in den gamla enheten. Erbjudandet kan även användas av de som väljer att nyttja dataräddningstjänsten.

Western Digitals dataräddningsprogram har en tidsfrist och måste nyttjas innan den 31 juli

år 2021. För inbytesprogrammet är slutdatumet istället den 30 september år 2021.

