Sist Relic presenterade en ny titel i serien var år 2013 när Company of Heroes 2 stod på menyn. Där utspelar sig striderna på slagfälten från andra världskriget. Sedan dess har studion fokuserat på andra titlar, bland annat Age of Empires 4. Nu avtäcker de ytterligare en strategititel och uppföljare i en förhandstitt på Company of Heroes 3.

Det nya spelet visas upp i en video hos IGN. Det rör sig fortfarande om realtidsstrategi, där flera spelmekaniska element är bekanta från tidigare spel. Det är däremot nya italienska medelhavsmiljöer. Flera militärstyrkor från tidigare spel återvänder men ska sällskapas av fler som matchar spelets nya region. Enligt Relic får enspelarläget en mer dynamisk spelvärld med narrativ baserat på strategiska val och större möjlighet att fritt utforska spelvärlden. För fler detaljer rekommenderas förhandstitten som FZ bjuder på.

Till flerspelarläget ska Company of Heroes 3 få ännu fler kartor än tidigare titlar och nya spellägen. Spelet finns på Steam och har inte fått något lanseringsdatum ännu, men däremot finns det en pre-alfa. Nyfikna spelare kan registrera sig genom spelets officiella webbplats för att prova på och ge utvecklare återkoppling.

Har du hunnit prova redan? Vad är ditt första intryck?