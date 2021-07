För några år sedan förlorade kretstillverkarna en konkurrent i teknikens framkant, när Globalfoundries av kostnadsskäl kastade in handduken i jakten på tillverkningstekniker mer avancerade än 12 nanometer. På processorfronten har den forna Globalfoundries-ägaren AMD därför sadlat om till TSMC och 7 nanometer, medan Intel rullar vidare med egna fabriker med 14- och 10-nanometersteknik.

Intels nya VD Pat Gelsinger installerades i början av året och sedan dess har en lång rad nya planer för bolagets framtid presenterats. Företaget står exempelvis redo att erbjuda kretstillverkning samt att uppföra fabriker i EU, men sneglar också mot att köpa världens ledande RISC-V-företag. Nu framkommer att Intel laddat med stora plånboken och är intresserade av att förvärva just Globalfoundries, vilket i så fall innebär en rejäl ökning i tillverkningskapacitet för den nystartade kontraktstillverkningen.

Det är The Wall Street Journal (via Tom's Hardware) som rapporterar om Intels intresse, där uppgifterna kommer från en källa som uppges vara insatt i ärendet. Prislappen som är på tapeten är saftiga 30 miljarder USD, motsvarande omkring 260 miljarder kronor. I samtal med Tom's Hardware meddelar Intel att de inte lämnar kommentarer på rykten, varför sanningshalten i de påstådda förvärvsplanerna inte går att fastställa.

Däremot är det känt att Globalfoundries letar efter finansiärer och detta genom börsnotering, där det vid just börsnotering talats om att ta in 30 miljarder USD. I dagsläget ägs Globalfoundries statligt av Förenade Arabemiraten. Bolagets tillverkningsanläggningar finns i världens alla hörn och det har under det gångna årets kretsbrist blivit tydligt att lokalproducerade kretsar är högintressant i USA och Europa, där Globalfoundries redan har etablerade fabriker.

Ställt mot att från grunden uppföra fabriker är den astronomiska summan heller inte enorm, där Intel investerat 20 miljarder USD för fabriker på amerikansk mark. Samma budget uppges stå på menyn för samma tilltag i EU. Till skillnad från Intels egna fabriker har Globalfoundries dock inte tillgång till spjutspetsteknik, men utanför hårdvarusfären är det mycket vanligt att kretsar använder äldre tekniker.

Om tio dagar, den 26 juli, kommer Pat Gelsinger att inta den digitala scenen vid 23:00-tiden, för att presentera framtidsplaner. Huruvida detaljer om kommande processorer och grafikkort är del av agendan återstår att se, men det är inte omöjligt att planer på Globalfoundries-förvärv nämns.

