Det kommande Windows 11 såg inledningsvis ut bli ett krav för de användare som vill dra nytta av Directstorage, men i den förhandstitt för utvecklare som nyligen släppts gör Microsoft gränssnittet tillgängligt även under Windows 10 version 1909 och senare.

Directstorage är ett API som tillåter grafikkort att kommunicera direkt med NVME-enheter i hastigheter som ligger mycket närmare enheternas teoretiska maxprestanda än vad som går att åstadkomma med befintliga API:er. Att grafikkortet själv sköter kommunikationen frigör också resurser från systemets processor och systemminne.

Utöver direktkommunikation har Directstorage också stöd för att låta grafikkretsen dekomprimera resurser i realtid vilket i sin tur ytterligare ökar den effektiva bandbredden samtidigt som processorn undviker belastningen. I denna första förhandstitt är dock dekomprimeringsfunktionen inte inkluderad.

Enligt Microsoft rör det sig om en prestanda som går från tiotals megabyte per sekund och hundratals operationer till gigabytes per sekund och tiotusentals operationer. Förutom snabbare laddningstider innebär det också att spel kan strömma in resurser under spelets gång betydligt snabbare än tidigare.

Större spelvärldar, bättre prestanda samt framförallt färre och kortare laddningstider står på menyn. Tekniken används redan på Microsofts Xbox Series-konsoler och en liknande teknik finns på Playstation 5. Det tydligaste exemplet på hur det kan förändra spels uppbyggnad avseende att strömma in tillgångar är Ratchet and Clank: A Rift Apart.

Microsoft meddelar på sin blogg att medan Directstorage fungerar på Windows 10 kommer Windows 11 att ge tekniken ytterligare fördelar. Detta då Microsoft byggt om sin storage stack i Windows 11 bland annat med just Directstorage i åtanke. Företaget har ännu inte meddelat något datum för när nästa utvecklarversion med stöd för dekomprimering eller när den slutgiltiga versionen är tänkt att lanseras.

Överväger du att stanna kvar på Windows 10 med Directstorage tillgängligt via båda operativsystem? Berätta i kommentarstråden