I samband med att Amazons nya spel New World startade igång sitt stängda beta-test förra veckan, rapporterade användare att spelet till synes avverkar grafikkort på löpande band. De som ser ut att vara mest påverkade är fortfarande användare med Geforce RTX 3090 från EVGA:s FTW3-serie, men problemet har påverkat grafikkort från andra tillverkare och partnertillverkare.

EVGA är dock redan i full färd med att skicka ut nya grafikkort till de användare som anmält felet till kundservice. Detta berättar Jayztwocents, som ska ha fått informationen från ansvariga för EVGA:s kundtjänst. Informationen bekräftas även av användare i EVGA:s supportforum som fått ersättningsprodukter.

En stor del av drabbade användare anger att de upplevt problemet i spelets menyer. En teori är att grafikkorten går sönder till följd av strömspikar och värmeproblem, då menyn tillåter dem att rendera ett obegränsat antal bilder per sekund. Amazon har lanserat en uppdatering som begränsar bildfrekvensen, men felet går fortfarande att återskapa, något Jayztwocents tagit sig an. I en video på Youtube testar han flertalet olika grafikkort och får problem på flera modeller.

Då specifikt EVGA:s Geforce RTX 3090 FTW3 står för en större andel av de påverkade grafikkorten spekuleras i om det egentligen rör sig om ett underliggande hårdvarufel, där spelet endast är en utlösande faktor. Enligt Jayztwocents är det inte fallet, utan han är istället säker på att problemet hör ihop med hur spelet renderas. Under testet noterar han dock att EVGA:s RTX 3090 överstiger sin gräns för tillåten strömförbrukning med över 20 procent samt ger ifrån sig oroväckande ljud.

Då New Worlds beta är en stängd session behöver Amazon rent juridiskt inte ta något ansvar över de förstörda grafikkorten. Spelets användaravtal innehåller punkter där användaren godkänner att Amazon avsäger sig ansvaret för eventuella hårdvarufel och att all användning sker på egen risk. Även om EVGA beslutat att byta ut de påverkade modellerna är det inte nödvändigtvis säkert att andra tillverkare agerar på samma vis. Det rekommenderas därför fortfarande att vidta viss försiktighet innan problemet ordentligt klarlagts, exempelvis genom att själv ställa in begränsningar för bildfrekvens med hjälp av grafikkortets mjukvara.

Tror du att spelet är problemet, eller lutar det fortfarande åt hårdvarufel? Eller kanske båda delar?