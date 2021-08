Det är ungefär 5 år sedan Sonys satsning på virtuell verklighet (VR) i form av Playstation VR lanserades till Playstation 4. Produktfokus låg på tillgänglighet och enkelhet, med en förhållandevis låg prislapp om cirka 4 000 kronor kombinerat med något enklare specifikationer. Konceptet tog fart och gick tillräckligt bra för att ge fog till en uppföljare, något Sony utlovade i februari 2021.

Sony har därefter sparat på detaljerna, men det har spekulerats om förbättringar kring synfält (eng. field of view) och bildupplösning. Det ska nu ha bekräftats av Sony under en utvecklarkonferens, enligt Youtube-kanalen PSVR Without Parole. Konferensen ska ha ägt rum under tisdagen, vilket även bekräftas av Upload VR.

Enligt videon stämmer tidigare uppgifter och det går från 960 × 1 080 pixlar per öga till 2 000 × 2 040 pixlar per öga, totalt 4 000 × 2 040 pixlar. Synfältet utökas även med tio grader och går därmed från 100° till 110°. De handkontroller som Sony tidigare avtäckt påstås även bli något mer avancerade än angivet. Dess inbyggda sensorer ska inte bara kunna detektera om spelaren rör vid handkontrollen, utan även hur långt ifrån den spelarens fingrar befinner sig.

Titlar utvecklade specifikt för Playstation VR ska kunna nyttja vad Sony kallar "Flexible Scaling Resolution", som koncentrerar renderingsresurser till viktiga fokuspunkter. Trots att det beskrivs som något snarlikt renderingstekniken foveated rendering ska de enligt videon inte likställas. Däremot ska Playstation VR kunna dra nytta av båda. Sony ska även ha bekräftat implementation av ögonspårningsteknik, som tillsammans med foveated rendering kunna anpassa grafikrendering till spelarens synfält.

Utöver hårdvarunyheter presenterades även Sonys framtidsplan för innehåll till Playstation VR. Bolaget ska ha meddelat att de vill säkra flera AAA-titlar för sitt nya VR-headset. De vill även på längre sikt kunna erbjuda ett hybridstöd likt nuvarande "PSVR-optional"-titlar. Tanken är att användare ska kunna välja mellan att spela på traditionellt vis eller genom VR. De nämnde däremot inget om huruvida nästa generation blir bakåtkompatibel med tidigare VR-titlar.

Någon lansering 2021 är fortfarande inte aktuellt, vilket stämmer överens med tidigare uttalanden från Sony. Det framgår däremot att detaljer om lanseringen ska meddelas under tidigt 2022.

Läs mer om VR: