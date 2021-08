De senaste tio åren har antalet levererade mekaniska hårddiskar minskat kraftigt. De ersätts i allt högre grad av SSD-enheter, särskilt i bärbara datorer men även i stationära. Mekaniska hårddiskar är dock långt från irrelevanta och år 2021 visar statistik både fler levererade enheter och framförallt högre total kapacitet.

Hårddisktillverkarna Seagate, Toshiba och Western Digital sålde sammanlagt 67,6 miljoner enheter under årets andra kvartal, där totalt 19 miljoner beräknas vara företagsinriktade. Det är en ökning både jämfört med samma period föregående år och första kvartalet 2021, då det såldes 58,8 miljoner respektive 64,2 miljoner enheter. Det rapporterar Blocks and Files (via Tom's Hardware). Ökningen tillskrivs bland annat ökad efterfrågan av enheter för brytning av kryptovalutan Chia.

Trots ökningen handlar det om knappt hälften av de över 160 miljoner enheter som levererades för tio år sedan. Något som däremot stiger är kapaciteten, som når rekordhöga 350 Exabyte (EB). Det är en ökning om 45 procent jämfört med föregående år. Totalt 243 EB beräknas utgöras av enheter för professionellt bruk, vars medelkapacitet landar på 12,8 Terabyte (TB). För perspektiv ligger kapaciteten för dagens hårddiskar på uppemot 20 TB.

Resterande mekaniska enheter för bland annat konsumenter har en medelkapacitet på 2,3 TB.

