Tidigare Xe-HPG, numera Intel Arc. Det är varumärket som ska användas av Intel för sina grafikkort för spel, i likhet med hur AMD och Nvidia använder Radeon respektive Geforce. I samma handvändning publiceras namnen på första och nästkommande tre generationer av grafikkort, och inte minst en video där ett exemplar i förproduktion demonstreras.

Intel Arc: Kodnamn för fyra generationer

Kodnamn Lansering Alchemist Q1 2022 Battlemage Senare Celestial Ännu senare Druid Efter Celestial

Med kodnamnen lånar Intel friskt från fantasy-genrens fantastiska värld. Den första generationen av Intel Arc, tidigare Xe-HPG, heter Alchemist och av bilderna att döma består denna av åtminstone två separata grafikkretsar. Den största av dessa bör vara den som kallas DG2 medan den mindre kan vara den beryktade krets som väntas hitta in i primärt bärbara datorer.

Generationen därefter kallas Battlemage, vilken följs upp av Celestial och den fjärde är Druid. När dessa ser dagens ljus är inte känt, men rimligen bör de lanseras med runt ett års mellanrum. Då detta är första gången Intel pratar om framtida generationer av grafikkort är det inte heller känt vilka nya funktioner som är att vänta jämfört med första generationens Alchemist.

I den video som publiceras visas vad som uppges vara gameplay från Mount & Blade II Bannerlord, Forza Horizon 4, Psychonauts 2, Player Unknown Battlegrounds, Subnautica Below Zero, Metro Exodus, Rift Breaker, Days Gone, Chivalry II och Crysis Remastered Trilogy. I en sista sekvens visas även vad som antingen är ett tidigt icke tillkännagivet spel eller prestandatest.

Nyligen avslöjades att Intel norpat Anton Kaplanyan från Nvidia. Densamma är en av de tunga namnen bakom Nvidias uppskalningsteknik Deep Learning Super-Sampling (DLSS) och funktioner för ray tracing, såsom brusreducering. I ett inlägg på Twitter bekräftar han att Intel kommer ha en teknik motsvarande DLSS, som enligt tidigare uppgifter ska får namnet Xe Super-Sampling (XESS).

Utöver en utmanare för DLSS har Intel sedan tidigare avslöjat att Xe-HPG ska erbjuda fullt stöd för DirectX 12 Ultimate, som bland annat innefattar mesh shaders och ray tracing. När Intel Arc "Alchemist" i början av år 2021 lanseras väntas den gå upp mot dagsaktuella serierna AMD Radeon RX 6000 och Nvidia Geforce RTX 3000.

