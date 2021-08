Igår hölls det årliga Quakecon som numera är ett digitalt event som samlar både nya och något äldre spelentusiaster för att se vad utgivaren Bethesda har att erbjuda i spelserien. I vanlig ordning blev det lite teknikstrul under kvällen där främst ljudet hamnade något efter bilderna, men tillslut presenterades kvällens höjdpunkt.

Quake: Revitalized Edition är en modern version av första Quake-spelet som nu har stöd för 4K UHD-upplösning och ultrabreda skärmar. Utöver det har även modellerna piffats upp för att passa in bättre i den högre upplösningen samt grafikeffekter som dynamisk ljussättning, kantutjämning och skärpedjup.

Nya versionen innehåller även de två expansionerna som tidigare släpptes under spelets glansdagar, men kommer även med två helt nya expansioner som är skapade av svenska studion Machine Games. Den första av de två gjordes i samband med spelets 20-årsjubileum medan den andra är helt purfärsk och går under namnet "Dimensions of the Machine"

Hela kampanjen kan spelas ihop med tre andra antingen över nätet eller lokalt via Split-screen. När det kommer till flerspelarläget finns det stöd upp till åtta spelare över nätet, men kliver ned igen till fyra spelare vid lokal Split-screen. Som grädde på moset finns det även dedikerade servrar och även stöd för Crossplay.

Quake: Revitalized Edition släpptes igår direkt efter presentationen och finns tillgängligt för PC, Xbox One, Xbox Series X/S, Playstation 4, Playstation 5 och Nintendo Switch.