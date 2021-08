Ettårsdagen för Nvidias grafikarkitektur "Ampere" för konsumentsidan närmar sig, men att tillgången sedan lanseringsdagen varit skral och priserna höga har knappast undgått någon. Trots prislappar långt över riktpris lämnar de flesta grafikkortsmodellerna omedelbart butikshyllorna. I Nvidias läger utgör Geforce RTX 3060 och syskonet RTX 3060 Ti i dagsläget RTX 3000-seriens enklaste dedikerade grafikkort.

Inte heller för dessa kort har tillgänglighet eller pris varit något att hurra över, men nu talas om att läget för just tillgängligheten blir sämre. Det är den kinesiska tekniksajten IT Home som via branschkällor hört att tredjepartstillverkare kommer att motta minst 50 procent färre grafikprocessorer av Geforce RTX 3060- och RTX 3060 Ti-typ. Sänkningen spås hålla i sig till åtminstone slutet av september.

Därtill rapporterar Videocardz att deras källor menar att tredjepartstillverkarna räknar med mindre leveranser oberoende av grafikkortstyp. Anledningen uppges vara att lokala Covid-19-utbrott tvingar vissa kinesiska fabriker till sänkt produktionskapacitet. Enligt Videocardz är det dock oklart om situationen är isolerad till vissa produktionslinjer, eller om problemet är mer utbrett.

Det återstår att se om de strypta leveranserna kommer att göra tydliga avtryck i svenska butiker, men tilläggas kan att det inte är första gången Geforce RTX 3060 Ti blir extra otillgänglig. Korten delar kretsen GA104 med mer kraftfulla RTX 3070 och RTX 3070 Ti och i juni rapporterade SweClockers om att kortet inte levererats till återförsäljare på flera månader. Sannolikt väntar nu ännu en månad utan påfyllning.

Går du och väntar på ett mellanklasskort till rimligt pris och som faktiskt går att köpa, eller har du hittat något alternativt sätt att lösa det på?