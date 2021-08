När det kommer till att få ut ljud ur sin dator sitter en stor del av den spelande användarbasen med någon form av hörlurar eller gamingheadset. En av de uppenbara fördelarna med hörlurar är att man inte stör andra personer i sin omgivning, samtidigt som det är ett förhållandevis billigt sätt att få ett omslutande ljud med god positionering när man spelar. Bland nackdelarna syns långtida komfort, där svettiga öron och tryck över huvudet kan göra det jobbigt under längre spelsessioner.

Nu lanserar Panasonic ett alternativ för den som önskar att ha surroundljud till sin dator eller spelkonsol, men inte vill sitta med hörlurar eller installera ett regelrätt surroundsystem i rummet. På menyn står Soundslayer SC-GN01, vilket är en krage med inbyggda högtalare som användaren hänger över nacken.

Högtalarkragen väger in på 244 gram, vilket enligt företaget ska göra den bekväm att bära under långa perioder. Under skalet återfinns fyra stycken högtalarelement i storleksordningen 30 mm, där dessa är konfigurerade att agera front- respektive surroundkanaler. Med hjälp av en knapp på sidan av kragen kan man växla mellan olika ljudprofiler som ska passa olika typer av spel, däribland FPS och RPG. Ovanpå det finns det profiler för musiklyssnande och filmtittande.

Med hjälp av en inbyggd signalprocessor kan kragen emulera surroundljud från en vanlig stereosignal, samtidigt som stöd finns för renodlade surroundmixar (5.1) vilka då konverteras för att låta korrekt via de fyra högtalarna. Förutom de integrerade högtalarna har även Panasonic byggt in dubbla mikrofoner i kragen, vilka har både brus- och ekoreducering för att möjliggöra röstkommunikation i spel.

Soundslayer SC-GN01 är kompatibel med PC, Playstation 4/5 samt Nintendo Switch i dockat läge när kragen ansluts via USB. Modellen levereras även med en 3,5 mm-kabel, vilket även gör den kompatibel med enheter som är bestyckade med ett vanligt 3,5 mm-kombojack. Tillgänglighet av Panasonics högtalarkrage väntas i slutet av september vid en ännu okänd prislapp.

Är en högtalarkrage något du skulle kunna tänka dig att använda? Dela med dig av dina tankar i kommentarstråden!